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        Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen vefat etti

        Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:42 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:16
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        Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen vefat etti
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        Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu ile Türk İnternet Medya Birliği Kars İl Başkanı da olan Daşdelen, tedavi gördüğü Harakani Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Daşdelen için Kars Ehlibeyt Işıklı Camisi'nde tören düzenlendi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Daşdelen'in cenazesi, Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye, Daşdelen'in ailesinin yanı sıra Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

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