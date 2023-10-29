Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alaylarıyla kutlandı Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve resepsiyonlar düzenlendi.

Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve resepsiyonlar düzenlendi.

Kars'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, il protokolü katıldı.

Faikbey ve Atatürk Caddesi üzerinden devam eden, komandoların da eşlik ettiği yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Meşaleli yürüyüş, marşlar eşliğinde Kars Kalesi eteklerinde sona erdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Polat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını aynı inanç, gurur ve coşkuya kutladıklarını söyledi.

Gazi Kars'ta vatandaşların yoğun ve coşkulu kutlamasıyla fener alayını gerçekleştirdiklerini ifade eden Polat, "Biz bu devlet, millet için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda bu milleti daha iyi yerlere götürmek için hep beraber çalışacağız." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Çalkın da 100. yılı büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "İsrail'in Filistin'e zulmü ve onunla birlikte hareket eden Amerika'yı, Avrupa ülkelerini hep birlikte izliyoruz. Rabbim ikinci 100 yılda Türkiye'mizi öyle güçlendirsin ki tıpkı ecdadımız gibi bütün dünyaya adalet getiren, adaleti sağlayan, adaletli davranan bir ülke haline gelelim ve bu güç bizde olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar halay çekti.

Kağızman ilçesinde de vatandaşların yoğun katılımıyla meşaleli yürüyüş yapıldı.

- Tunceli

Tunceli'de de Valilik koordinasyonunda Moğultay Mahallesi'ndeki Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nun önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek Kışla Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından Tunceli Müzesi'nin avlusunda resepsiyon verildi.

Resepsiyona, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Çemişgezek ilçesinde de vatandaşlar, yüzlerce dilek balonu uçurarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

- Ardahan

Ardahan'da, PTT kavşağında başlayan yürüyüşe, Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, il protokolü, sporcular ile vatandaşlar katıldı.

Vali Çiçek, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tamamlanan yürüyüşe katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Etkinlikler kapsamında Polis Evi'nde resepsiyon verildi. Türk bayraklı pastayı kesen Çiçek, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

- Ağrı

Ağrı'da da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon ve fener alayı programları düzenlendi.

Öğretmenevinde verilen resepsiyonda, Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, davetlilerle sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in getirdiği değerleri ve kazanımları iyice benimseyip sahip çıkarak, ülkeyi en ileriye taşımanın her vatandaşın boynunun borcu olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında mazimize büyük bir minnettarlıkla bakarken, geleceğe olan inanç ve kararlılığımızı da içtenlikle ifade etmek istiyorum. 29 Ekim 1923 tarihi, devletimizin kuruluşunun ve millet olarak var olmanın bir nişanesi olarak köklü tarihimizde yerini almıştır. Milletimiz, bu vesileyle milli bir devletin onurlu toprakları üzerinde özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş ve devletin tek ve gerçek sahibi olmuşlardır."

Program, pasta kesilmesi ve İl Müftüsü Celal Büyük'ün dua etmesiyle sona erdi.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Erhan Cesur, Belediye Başkanı Metin Karadoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, ilçe kaymakamları, il protokolü, şehit ve gazi aileleri ile sporcular katıldı.

Vali Koç ve beraberindekiler daha sonra Abide Meydanı'nda başlayan fener alayına katıldı.

150 metrelik Türk bayrağı ve meşaleler eşliğinde marşlar söyleyerek yürüyen vatandaşlar, Millet Bahçesi'ne ulaştı.

Etkinlik burada yapılan havai fişek gösterisinin ardından tamamlandı.

Erzurum'da ise Vali Mustafa Çiftçi tarafından verilen resepsiyona, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve belediye başkanları katıldı.