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        Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu meşaleli yürüyüşle kutlandı

        Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 20:42 Güncelleme: 30.10.2023 - 20:42
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        Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu meşaleli yürüyüşle kutlandı
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        Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

        Kars Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, Halitpaşa Caddesi'nde başladı. Atlıların eşlik ettiği yürüyüşte, vatandaşlar meşalelerle slogan attı.

        Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin taşındığı yürüyüş, Atatürk Caddesi ve Faikbey Caddesi üzerinden devam ederek, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

        Kars Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Cem Keskin, gazetecilere, Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü ve Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Kars, Türk'ün ilk adı, adımı, kalesi, ilk Cuma namazıdır. Kars, Ebul Hasan Harakani'nin bismillahı, Sultan Muhammed Alpaslan'ın fethi, Karabekir Paşa'nın direnişi, Şenlik babanın 'Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana' haykırışıdır. Kars, Enver Paşa'nın buz tutan hayali, Şeyh Şamil'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün aşığıdır. Türklüğün kalesi, turana açılan kapısı, Kafkas diyarı, serhat şehridir Kars. Kadim Türk şehri Gazi Karsı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını tekrar kutluyorum."

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