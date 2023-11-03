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        Akyaka'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

        Akyaka ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:13 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:37
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        Akyaka'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
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        Akyaka ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Kadir Kılıç, Garnizon Komutanı Binbaşı Kahan Tuncer ile Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki program sona erdi.

        Akyaka Tren Garı önünde devam eden törende, Kafkas Halk Oyunları Ekibi gösteri yaptı. Öğrencilerin şiir okuduğu programda geçit töreni düzenlendi.

        Kaymakam Ergüder Toptaş, Akyakalılar olarak düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıldönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Program, halay çekilmesiyle son buldu.

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