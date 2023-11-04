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        Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçeleri güz renklerine büründü

        Türkiye'nin en uzun ve çetin kış mevsiminin yaşandığı illerinden Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:29
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        Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçeleri güz renklerine büründü
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        Türkiye'nin en uzun ve çetin kış mevsiminin yaşandığı illerinden Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu.

        Sarıkamış'ın 2 bin 368 rakımlı Handere, Yeniköy, Çamyazı ormanlık alanında ağaçların sarı, yeşil ve kızıl renklere bezenmiş yaprakları, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

        Sonbaharın güzelliklerini izleyen doğa fotoğrafçıları farklı tonlara bürünen kavak, huş, kuşburnu ve kayın ağaçlarının fotoğraflarını çekti.

        Doğaseverlerden Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, Sarıkamış'ın doğasının sonbahar renkleriyle farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

        Güz renklerini fotoğraflamanın mutluluk verdiğini ifade eden Solmaz, "Sarıkamış ormanlarında huş ağaçlarının da varlığı güzel kareler çekmemize sebep oluyor. İsterim ki doğaseverler, fotoğrafseverler, bu günleri ve bu anları karelemek isteyenler Sarıkamış'a gelsinler." dedi.

        Kağızman ilçesindeki kayısı bahçelerinde de renk cümbüşü yaşanıyor. Farklı renk tonlarının buluştuğu sonbaharda ziyaretçiler bahçelerde fotoğraf çektiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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