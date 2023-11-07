Kars Kadastro İl Müdürlüğü'nden 100. Yıl Hatıra Ormanı

Kars'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "100. Yıl Anısına 100 Fidan" dikme etkinliği düzenlendi.

Bayrampaşa Mahallesinde düzenlenen etkinlikte, Kadastro İl Müdürlüğünde görevli personeller, "100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturarak fidanları toprakla buluşturdu.

Kadastro İl Müdürü Mustafa Akköse, gazetecilere, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmayı amaçladıklarını belirterek, "Ağaç gelecek demek, umut demek, yeşil her şey demek. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında kentte Kadastro İl Müdürlüğüne ait bir Hatıra Ormanı'nın olmasını istedik. Kars Orman İşletme Müdürlüğüyle bir alan belirledik ve personelimizle, fidanlarımızı toprakla buluşturduk." ifadelerini kullandı.