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        Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:17
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        Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        İlçenin Hamamlı Orman Bölgesi İmam Tepe mevkiindeki ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine orman, Sarıkamış Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ormanlıktaki 3 hektarlık alan zarar gördü.

        Yetkililer, vatandaşları otluk alanlarda dikkatli olmalarını ve anız yakmamaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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