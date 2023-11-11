Kars'ta soğuk hava etkili oluyor Kars ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kars ile Ardahan'da soğuk hava ve sis etkili oldu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkiler, ağaçlar ve araç camları kırağı tuttu. Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçların camlarını temizledi.

Sarıkamış ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Ormanlık alanda sis yoğunluğu görüldü.

- Ardahan

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve sis meydana geldi.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye indi.

Soğuk hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.

Kent genelinde havanın soğumasıyla sis etkili oldu.

Özellikle sisin yoğunlaştığı Kura Nehri bölgesinde görüş mesafesi düştü. Bazı araçlar sis farlarını yakarak ilerledi.

Sis ve kırağı güneşin doğmasıyla etkisini yitirdi.