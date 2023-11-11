Kars'ta ceviz ağacından düşen muhtar öldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde ceviz ağacından düşen muhtar hayatını kaybetti.

İlçe merkezindeki bahçesinde ceviz hasadı yapan Şahindere Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Şahan, dengesini kaybederek ağaçtan düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahan, buradaki müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şahan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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