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        Kars'ta ceviz ağacından düşen muhtar öldü

        Kars'ın Kağızman ilçesinde ceviz ağacından düşen muhtar hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 22:40 Güncelleme: 11.11.2023 - 22:50
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        Kars'ta ceviz ağacından düşen muhtar öldü
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde ceviz ağacından düşen muhtar hayatını kaybetti.

        İlçe merkezindeki bahçesinde ceviz hasadı yapan Şahindere Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Şahan, dengesini kaybederek ağaçtan düştü.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahan, buradaki müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Şahan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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