Kaymakam Daştan, Kars'ta PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü üs bölgesini ziyaret etti Kars'ın Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Çemçe-Madur bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü üs bölgesini ziyaret etti.

Kars'ın Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Çemçe-Madur bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü üs bölgesini ziyaret etti.

Yurtta terör açısından en kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesindeki Şehittepe Üs Bölgesi'ne giden Kaymakam Daştan, askerlerle sohbet etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen hafta örgütün kış üslenmesine yönelik bölgede düzenlenen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çifçi 2023 Operasyonu" hakkında bilgi alan Daştan, halkın huzur ve güvenliği için 7/24 esasıyla görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 4-8 Kasım'da düzenlenen operasyonda, 8 sığınak imha edilmiş, çok sayıda yaşam malzemesi, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmişti.