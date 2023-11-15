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        2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Sarıkamış Rallisi'nin hazırlıkları başladı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olarak planlanan Sarıkamış Rallisi'nin hazırlık çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:52 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:05
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        2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Sarıkamış Rallisi'nin hazırlıkları başladı
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olarak planlanan Sarıkamış Rallisi'nin hazırlık çalışmalarına başlandı.

        Yarış, Kars Valiliği, TOSFED, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla, 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde Eksi 36 Spor Kulübü tarafından Sarıkamış ve çevresinde düzenlenecek.

        TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya ile beraberindeki Mahmut Ayverdi, Atıl Atılgan ve Eksi 36 Spor Kulübü yetkilisi Emrah Çoban, Kars İl Özel İdari ekipleri ile bir araya gelerek ralli için etap çalışmalarını başlattı.

        Sportif Direktörü Murat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile yaptıkları görüşmenin ardından sahada çalışmaların startını verdiklerini söyledi.

        Yarışmanın sağlıklı bir şekilde yapılması için gayret gösterdiklerini anlatan Kaya, "Etap çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Her şey yolunda giderse şubat ayının 3. haftasında görkemli bir sezon açılışıyla ilk yarışımızı Kars Sarıkamış'ta gerçekleştirmiş olacağız. Kar yağdığı zaman otomobillerin rahat gidebilmesi için şu anda zemin düzeltmesini yapıyoruz. Keyifli bir organizasyon için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Sarıkamış Rallisi'nde ekipler, üç gün boyunca kar ve buzlu zeminde yaklaşık 250 kilometre yol katedecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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