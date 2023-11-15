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        Kars'ta köyde sahte içki üretip ticaretini yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Kars'ta köyündeki evinde sahte içki imal edip ticaretini yaptığı öne sürülen şahıs gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 18:37 Güncelleme: 15.11.2023 - 18:51
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        Kars'ta köyde sahte içki üretip ticaretini yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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        Kars'ta köyündeki evinde sahte içki imal edip ticaretini yaptığı öne sürülen şahıs gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri Müdürlüğü ekipleri sahte alkol üretip ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Sarıkamış ilçesi Boyalı köyünde ikamet eden İ.G'nin sahte alkollü içki üretip sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 3 litre el yapımı viski, hazırlanan sahte içkilerin doldurulması amacıyla kullanılan şişeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.G'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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