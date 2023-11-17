Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı.

İsmail Aytemiz Bulvarı'nda Yunus Ö. idaresindeki 24 AAS 145 plakalı otomobil, Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde Latif Can Ç'nin kullandığı 36 AAD 330 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Yunus Ö'nün aracındaki Yarensu ve Miray Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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