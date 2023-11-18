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        Kars'ta beyaza bürünen yerleşim yerleri dron ile görüntülendi

        Kars'ta etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki yerleşim yerleri dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:50 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:08
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        Kars'ta beyaza bürünen yerleşim yerleri dron ile görüntülendi
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        Kars'ta etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki yerleşim yerleri dron ile görüntülendi.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam kar, yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışıyla yüksek rakımlı köy ve Dağpınar beldesi beyaz örtüyle kaplandı.

        Beyaza bürünen arazide besiciler, küçükbaş hayvanlarını karlar arasında otlatmaya çalıştı. Besiciler verim için sürülerini karın az yağdığı meralara doğru götürdü.

        Kent sakinlerinden İsmail Ayaz, bu yıl geçen seneye göre karın erken geldiğini belirterek "Geçen sene kar dağlara yağdı, merkeze çok geç geldi. Bu sene erkenden kışı karşıladık, inşallah yağış kesilmeden bir süre devam eder." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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