Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Kars, Ağrı ve Ardahan’da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Kars'ta gece başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Karla birlikte Kars-Iğdır kara yolu beyaza büründü, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidinin bazı bölümlerinde buzlanma oluştu.

Kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı, araç camlarında buzlanma meydana geldi. Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

- Ağrı

Ağrı’da ise yüksek noktalarda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk havanın etkili olduğu kentte, yağışla birlikte 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın yanı sıra küçük Ağrı Dağı ve çevredeki diğer dağlar da karla kaplandı.

- Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Kentte, sağanak yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı, bazı yüksek kesimler karla kaplandı.