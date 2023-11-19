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        Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

        Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:27 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:27
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        Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor
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        Kars, Ağrı ve Ardahan’da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kars'ta gece başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Karla birlikte Kars-Iğdır kara yolu beyaza büründü, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidinin bazı bölümlerinde buzlanma oluştu.

        Kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı, araç camlarında buzlanma meydana geldi. Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

        - Ağrı

        Ağrı’da ise yüksek noktalarda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        Soğuk havanın etkili olduğu kentte, yağışla birlikte 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın yanı sıra küçük Ağrı Dağı ve çevredeki diğer dağlar da karla kaplandı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Kentte, sağanak yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı, bazı yüksek kesimler karla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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