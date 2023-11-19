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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı

        Kars'ta farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:40
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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı
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        Kars'ta farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, "Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.O. (29) ile "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan F.K. (23) yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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