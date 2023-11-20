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        Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Kars-Ardahan kara yolunu kullanan sürücüler, yoğun kar ve tipi dolayısıyla zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:46 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:46
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        Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
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        Kars-Ardahan kara yolunu kullanan sürücüler, yoğun kar ve tipi dolayısıyla zor anlar yaşadı.

        Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tır Kars-Ardahan kara yolunda kaldı. Bazı sürücüler, ulaşımın güçlükle sağlandığı yolu kullanmaktan vazgeçip Kars il merkezine dönmeyi tercih etti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Sürücülerden Abdulbaki Kılıç, kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, "İstanbul'dan yüklediğim jeneratörleri Azerbaycan'a götürüyorum. Hazırlıksız yakalandık, 2 saattir buradayız. Karayolları ekiplerinin aracımızı saplandığı yerden çıkarmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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