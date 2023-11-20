Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor Kars-Ardahan kara yolunu kullanan sürücüler, yoğun kar ve tipi dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Kars-Ardahan kara yolunu kullanan sürücüler, yoğun kar ve tipi dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tır Kars-Ardahan kara yolunda kaldı. Bazı sürücüler, ulaşımın güçlükle sağlandığı yolu kullanmaktan vazgeçip Kars il merkezine dönmeyi tercih etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sürücülerden Abdulbaki Kılıç, kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, "İstanbul'dan yüklediğim jeneratörleri Azerbaycan'a götürüyorum. Hazırlıksız yakalandık, 2 saattir buradayız. Karayolları ekiplerinin aracımızı saplandığı yerden çıkarmasını bekliyoruz." diye konuştu.