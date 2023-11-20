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        Kars'ta taksi ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kars'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda taksinin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 23:25 Güncelleme: 20.11.2023 - 23:31
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        Kars'ta taksi ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kars'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda taksinin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kars istikametinden Kağızman yönüne giden Mehmet S. yönetimindeki 76 T 0032 plakalı taksi, 2020 rakımlı Paslı Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Veysel T'nin kullandığı 25 ABG 902 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, taksi sürücüsü Mehmet S. ile aynı araçtaki Medet (58), Mecit ve Makude K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Medet K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada, Kars-Kağızman kara yolu kaza ve kar yağışı nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kazanın olduğu yerde tuzlama çalışması yaptı, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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