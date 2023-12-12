Veteriner hekim Prof. Dr. Yunus Kılıç'tan "Yılda en az 1,5 milyon köpeği kısırlaştırmalıyız" çağrısı Veteriner hekim Prof. Dr. Yunus Kılıç, sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması oranının düşük olduğuna işaret ederek, "Bu şekildeki kısırlaştırma devam edecek olursa en fazla 5 yıl sonra Türkiye'deki başıboş köpek sayısı 40 milyon civarına çıkacaktır, bu bilimsel gerçeklerdir. Bunun önüne geçmek için yılda en az 1,5 milyon köpeği kısırlaştırmalıyız." dedi.

Veteriner hekim Prof. Dr. Yunus Kılıç, sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması oranının düşük olduğuna işaret ederek, "Bu şekildeki kısırlaştırma devam edecek olursa en fazla 5 yıl sonra Türkiye'deki başıboş köpek sayısı 40 milyon civarına çıkacaktır, bu bilimsel gerçeklerdir. Bunun önüne geçmek için yılda en az 1,5 milyon köpeği kısırlaştırmalıyız." dedi.

Prof. Dr. Kılıç, AA muhabirine, sahipsiz köpeklerin sayısının tam olarak bilinmediğini resmi rakamlarla sivil toplum kuruluşlarının tespit ettiği rakamlar arasında büyük fark olduğunu söyledi.

Hayvansever sivil toplum kuruluşlarının ve bazı bilim adamlarının tespitlerine göre ülkede 10 milyon civarında sahipsiz köpeğin bulunduğunu ifade eden Kılıç, "Sokak köpeklerinin sayısının az olduğu sanılarak üzerine gidilmiyor ve tehlike gün geçtikçe büyüyor. Ben bu konularda araştırmalar yapmış bir bilim adamı, bir veteriner hekim olarak söylüyorum. Bu şekildeki kısırlaştırma devam edecek olursa en fazla 5 yıl sonra Türkiye'deki başıboş köpek sayısı 40 milyon civarına çıkacaktır, bu bilimsel gerçeklerdir. Bunun önüne geçmek için yılda en az 1,5 milyon köpeği kısırlaştırmalıyız." dedi.

Kılıç, Türkiye'deki yaklaşık 1300 civarındaki belediyeden sadece 297'sinde köpek rehabilitasyon merkezinin olduğuna işaret etti.

Kısırlaştırma olmadığı müddetçe sahipsiz hayvanların popülasyonunun kontrol altına alınmasının mümkün olmayacağını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Sadece 2021 yılında resmi kayıtlara göre 33 kişi köpek saldırılarında ve bunlardan kaçarken araç çarpması gibi nedenlerle hayatını kaybetti. Ayrıca 2008-2021 tarihleri arasında yine köpek kaynaklı kuduz vakalarından da 22 vatandaşımızı kaybettiğimiz de bir gerçek. Dünya Sağlık Örgütü bu manada Türkiye'yi tehlikeli ülkeler kategorisinde sınıflandırmakta. Özellikle belediyeler ve ilgili bakanlıklar önlem almaz ise kısırlaştırma işinde başarı elde edilmez. Üreme bu hızla devam ederse 5 yıl içerisinde 40 milyonu aşkın sokak köpeği olacak. Bu da herkes için büyük risktir. Kanun sorumluluğu belediyelere yüklemiş zaten."

Prof. Dr. Kılıç, "Tarım ve Orman Komisyon Başkanı olduğumda 2021 yılında Meclis'te bu sorunları çözecek katkılar yaptık. Belediyelerin sorumluluğu muallaktaydı. Daha net maddeler koyduk, yargılanmalarının yolunu açtık. Aileler şikayette bulunsalar belediye başkanları görevi ihmalle dahi yargılanabilirler." ifadelerini kullandı.

Dünyada kayıtlara geçen ölüm sıralamasında sivrisinekler, yılanlar ve insanın insanı öldürmesinden sonra 4. sırada köpeklerden kaynaklı ölümlerin olduğunu dile getiren Kılıç, ilgili bakanlıkların ve belediyelerin konuya ciddiyetle yaklaşmaları gerektiğini vurguladı.