Denizli'de maden ocağındaki göçükte ölen maden mühendisinin cenazesi Kars'ta defnedildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendisi Kadir Özer'in (29) cenazesi, memleketi Kars'ın Arpaçay ilçesinde toprağa verildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edilen Kadir Özer'in cenazesi, uçakla Kars'a gönderildi.

Neriman ve İsa çiftinin 5 çocuklarından en küçüğü olan Özer'in cenazesini, Harakani Havalimanı'ndan alan yakınları Arpaçay ilçesine bağlı Büyükçatma köyüne getirdi.

Babaevine getirilen Özer'in cenazesi, helallik alındıktan sonra Büyükçatma Köyü Köy Konağı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde köy mezarlığına defnedildi.

Bu arada, göreve 1,5 yıl önce başlayan Kadir Özer'e, ailesinin 1993'te elektrik akımına kapılması sonucu vefat eden ağabeyinin ismini verdiği öğrenildi.

- Olay

Denizli'nin Acıpayam ilçesine Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeni ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle oluşan göçükte mahsur kalan Rıfat Salman, AFAD, itfaiye ve maden çalışanları tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiş, Kadir Özer ve Mustafa Karahan'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.