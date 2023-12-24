Kafkas Üniversitesinde eğitime bir gün ara verildi

Kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) eğitime yarın ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 25 Aralık Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli, hamile ve 60 yaş üstü personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.