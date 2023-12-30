Kars'ta devrilen tırda sıkışan 2 kişi yaralandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde devrilen tırda sıkışan 2 kişi yaralandı.

Cuma B. idaresindeki 27 AHG 104 plakalı çöp poşeti yüklü tır, Arpaçay ilçesi Doğruyol köyü yakınlarında devrildi. Sürücü ile aynı araçta bulunan Hasan D, içeride sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Kars Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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