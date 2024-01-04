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        Kars'ta tırın çarptığı traktörün sürücüsü öldü

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, tırın çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:17
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        Kars'ta tırın çarptığı traktörün sürücüsü öldü
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde, tırın çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kuyucuk köyü mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, tali yoldan çıkan Ali A. yönetimindeki traktöre çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle traktör ve tır şarampole devrildi.

        İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ali A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kaza yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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