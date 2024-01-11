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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistten çıkan 3 yabancı turist kurtarıldı

        Kars'ta, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak yaparken pistten çıkarak kaybolan 3 İran uyruklu turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:33
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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistten çıkan 3 yabancı turist kurtarıldı
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        Kars'ta, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak yaparken pistten çıkarak kaybolan 3 İran uyruklu turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nce kurtarıldı.

        Kayak merkezinde tatil yapan İran uyruklu 3 arkadaş, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak pistten çıkarak yollarını kaybettiklerini bildirdi.

        İhbar üzerine merkezdeki JAK timince, yapılan arama tarama faaliyeti sonucu kaybolan turistler pistten 3 kilometre uzaklıkta ormanın içinde bulundu.

        Jandarma ekiplerince turistlerin güvenli bölgeye tahliyeleri sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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