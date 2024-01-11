Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistten çıkan 3 yabancı turist kurtarıldı

Kars'ta, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak yaparken pistten çıkarak kaybolan 3 İran uyruklu turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nce kurtarıldı.

Kayak merkezinde tatil yapan İran uyruklu 3 arkadaş, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak pistten çıkarak yollarını kaybettiklerini bildirdi.

İhbar üzerine merkezdeki JAK timince, yapılan arama tarama faaliyeti sonucu kaybolan turistler pistten 3 kilometre uzaklıkta ormanın içinde bulundu.

Jandarma ekiplerince turistlerin güvenli bölgeye tahliyeleri sağlandı.

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