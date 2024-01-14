Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ta ev ve işyerlerinin camları, doğal gaz bacaları buz tuttu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karın ardından soğuklar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış'ta ev ve işyerlerinin camları, doğal gaz bacaları buz tuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karın ardından soğuklar etkili oldu.

        İlçede, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye düştü. Ev ve işyerlerinin camları, doğal gaz bacaları buz tuttu. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bitkiler kırağıyla kaplandı. Vatandaşlar arabalarını battaniye, branda ile sararak soğuktan korumaya çalıştı. Bazı araçlar tüp gazla ısıtılarak çalıştırıldı.

        Sürücülerden Ferzender Köse, havaların çok soğuduğunu belirterek, "Gece hava eksi 17-18 dereceye düşüyor. Arabamız çalışmadı, onun için ısıtmaya çalışıyoruz." dedi.

        Vatandaşlar soğuk hava nedeniyle kuşlara yem bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        Karısı ile birlikte 3 kişiyi öldüren katil için amansız takip!
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Yürek yakan tablo!
        Yürek yakan tablo!
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        Sosyal medyadaki o deneylere inanmayın!
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        "Beyaz sayfa"
        "Beyaz sayfa"

        Benzer Haberler

        Sarıkamış Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu
        Sarıkamış Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu
        Sarıkamış'ta kütüphane açılışı yapıldı
        Sarıkamış'ta kütüphane açılışı yapıldı
        Bozkırın ortasındaki vahayı kök tembelliği kurutmuş
        Bozkırın ortasındaki vahayı kök tembelliği kurutmuş
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistten çıkan 3 yabancı turist kurtarıldı
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistten çıkan 3 yabancı turist kurtarıldı
        Kars´ta kayak yaparkan kaybolan turistleri JAK timleri buldu
        Kars´ta kayak yaparkan kaybolan turistleri JAK timleri buldu
        Kars'ta kızıl tilkiler av mesaisinde
        Kars'ta kızıl tilkiler av mesaisinde