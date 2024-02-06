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        Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

        Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:44
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        Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
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        Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

        Kars'taki Sultan Alparslan Camisi'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okundu.

        İl Müftüsü Hamza Bayram tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Programa, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Vali Yardımcıları Muhammet Enes Çıkrık, Hayrettin Buğra Güzel, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

        Programın ardından AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca ikramda bulunuldu.

        - Iğdır

        Iğdır'da, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerde yaşamını yitirenler için Iğdır Ulu Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu.

        Programın ardından İl Müftüsü Zait Demirel, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

        Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan ve kurum amirlerin katıldığı program sonunda Iğdır Belediyesince cami çıkışında çorba ikram edildi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da Karagöl Camisi'nde sabah namazı sonrası düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

        İl Müftüsü Adem Karadeniz, depremde hayatını kaybedenleri anarak bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

        - Tunceli

        Tunceli’de de Paşalar Camisi'nde düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim okundu, ardından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Programa, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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