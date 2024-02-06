Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Tunceli’de de Paşalar Camisi'nde düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim okundu, ardından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

İl Müftüsü Adem Karadeniz, depremde hayatını kaybedenleri anarak bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan ve kurum amirlerin katıldığı program sonunda Iğdır Belediyesince cami çıkışında çorba ikram edildi.

Programın ardından İl Müftüsü Zait Demirel, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Programa, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Vali Yardımcıları Muhammet Enes Çıkrık, Hayrettin Buğra Güzel, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hamza Bayram tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

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