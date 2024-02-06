Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Depremlerde hayatını kaybedenler Kars, Erzincan ve Iğdır'da anıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Kars, Erzincan, Iğdır ve Ardahan'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 06:54 Güncelleme: 06.02.2024 - 06:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerde hayatını kaybedenler Kars, Erzincan ve Iğdır'da anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Kars, Erzincan, Iğdır ve Ardahan'da anıldı.

        Kars 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü salonunda, 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin birinci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Burada bir araya gelen sağlık çalışanları, kurtarma ekipleri ve bazı protokol üyeleri, depremlerde kaybedilenler için saygı duruşunda bulundu.

        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

        11 ilde etkili olan depremin tüm Türkiye'yi derinden sarstığını ifade eden Polat, "İlk andan itibaren devletin kamu kurum ve kuruluşların nasıl çalıştığını, milletimizin aklının, kalbinin orada attığına hepimiz şahit olduk. Kars'tan da yüzlerce tır oraya gitmiştir, binlerce arkadaşımız orada hizmet etmiştir. Bu devletimizin ne kadar büyük bir devlet olduğu gördük, müthiş bir milletiz." dedi.

        - Erzincan

        Erzincan'da "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

        İl Afet Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen anma programında, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ile kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri saygı duruşunda bulundu.

        Sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Canpolat, Erzincan'ın depremin yıkımını, travmasını en iyi bilen şehir olduğunu söyledi.

        Canpolat, şöyle konuştu:

        "1939 ve 1992 depremleri başta olmak üzere 8 kez yıkıcı depremle karşı karşıya kaldık. Umudumuzu kaybetmedik, şehrimizi tekrar inşa ettik. Bu dirayetli tavrımızı sürdürmekle beraber depremi hiçbir zaman gündemimizden düşürmemeliyiz. Depremle ilgili anma programları, bilgilendirme programlarını bundan sonra sık sık yapmanın, depremi kamuoyunun gündeminde tutmanın depreme hazırlıklı olma noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın."

        - Iğdır

        Iğdır 112 Acil Çağrı Merkezi GAMER salonunda düzenlenen programda da depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

        AFAD ekiplerinin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları anlatan fotoğraf sergisini gezen Vali Ercan Turan, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Programda AFAD Başkanlığınca hazırlanan "6 Şubat" isimli video gösterildi.

        Ardahan'da da depremde yaşamını yitirenler anıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Iğdır'da yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ula...
        Iğdır'da yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ula...
        Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipiden kapandı
        Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipiden kapandı
        Kars Barosu, Berna´nın töre cinayetine kurban gittiği olayın takipçisi olac...
        Kars Barosu, Berna´nın töre cinayetine kurban gittiği olayın takipçisi olac...
        Kars'ta bir yolculun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler bu...
        Kars'ta bir yolculun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler bu...
        Kars'ın 2 bin 500 rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışması yapılıyor
        Kars'ın 2 bin 500 rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışması yapılıyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu