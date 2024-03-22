Kars'ta Nevruz kutlamasında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli gözaltına alındı

Belediye araçlarının da zarar gördüğü olayda, polis ekipleri, taşlı saldırı düzenleyen 18 kişiyi tespit etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ateşleri söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine bazı göstericiler taşla saldırdı.

Kentin farklı mahallelerinde Nevruz Bayramı'nı kutlamak isteyen bazı kişiler, havai fişek atıp izinsiz ateş yakarak gösteri yapmak istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.