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        Sarıkamış'ta Orman Haftası etkinlikleri

        Sarıkamış'ta Orman Haftası nedeniyle Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü'nce ilçe merkezi ve köy ilkokullarında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:00
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        Sarıkamış'ta Orman Haftası etkinlikleri
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        Sarıkamış’ta Orman Haftası nedeniyle Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü’nce ilçe merkezi ve köy ilkokullarında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Etkinliklerde, öğrencilere slayt gösterisi eşliğinde ormanlar hakkında bilgi verildi.

        Sarıkamış Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şener Arifoğulları, ormancılığın bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

        Arifoğulları, etkinlikte çocuklara slayt gösterimi ile ağaç, orman sevgisini anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, " 'Ormanlarımızı bekçi değil, sevgi korur' mantığıyla bütün okullarımızdaki öğrencilere ulaşarak bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Erozyon, ormanın faydaları, yaban hayatı, orman yangınlarında hangi telefon numaralarıyla irtibat kuracakları konularında bilgi verdik." dedi.

        Etkinlikler kapsamında öğrencilere Sincap Çocuk Dergisi, tohumlu kalem ve şapka hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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