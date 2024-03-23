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        Snowboardcu Süleyman Atlı, Kars'ta tren üzerinden atlayışına nasıl hazırlandığını anlattı:

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Ünlü Türk snowboardcu Süleyman Atlı, Turistik Doğu Ekspresi'ne dikkati çekmek için yaptığı akrobatik atlayışa nasıl hazırlandığını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:02
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        Snowboardcu Süleyman Atlı, Kars'ta tren üzerinden atlayışına nasıl hazırlandığını anlattı:
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        HÜSEYİN DEMİRCİ - Ünlü Türk snowboardcu Süleyman Atlı, Turistik Doğu Ekspresi'ne dikkati çekmek için yaptığı akrobatik atlayışa nasıl hazırlandığını anlattı.

        Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars'ın Sarıkamış ilçesinden geçişi sırasında snowboard ile trenin üzerinden atlayan sporcu Süleyman Atlı, AA muhabirine, yaklaşık 14 yıldır snowboard yaptığını söyledi.

        Daha önce bir proje için ilçeye geldiğini ve Doğu Ekspresi'ni görünce bu gösteriyi yapma hayali kurduğunu ifade eden Atlı, şöyle konuştu:

        "7-8 yıldır bunu istiyordum. Bu iş biraz riskli, 'izinler alamayız' gibi durumlar vardı. Sonra Kars Valisi Ziya Polat ile tanıştım ve bir proje yapmak istediğimi söyledim. Vali Bey de 'sonra görüşelim' dedi. Açıkçası umudum yoktu, yıllardır bunu yapmak istiyordum ve hep negatif geri dönüşler aldım. Uludağ'da çekimlerim vardı, onu bitirdik Vali Ziya Polat aradı. 'Süleyman hayırlı olsun onay aldık' dedi, gözümden yaş geldi. Dünyada Amerikalı birisi trenin üzerinden atladı ama düz atladı, trenle bir alakası yoktu. Ben dedim ki 'bunu kendi ülkemizde ve tek yapalım', nitekim bunu başardık. Acayip mutluyum, ben hala 'bunu ben yaptım mı' diyorum. Beğeni için asla yapmadık, hayalimiz olduğu için yaptık. Şu anda milyonlar izledi."

        - "Atlayışlara başladık ve çok korkunçtu"

        Atlı, atlayış öncesi tüm hesapları en ince ayrıntısına kadar yaptıklarını belirterek, "4 gün inceleme yaptık. Trenin ölçüsünü 3,50 sanmıştık, trenin yerden yüksekliği 5 metre çıktı. Rampayı büyütmek zorunda kaldık. 5 metre kar toplamak, denk bina inşa etmek demektir. Büyük bir olay aslında, iniş kısmını da güzel yaptık. Sonra atlayışlara başladık ve çok korkunçtu, hayatımda ilk defa o kadar yüksek rampaya girdim, beklediğimizden daha güvenli geçti." diye konuştu.

        Bu çalışmasının bölge turizmine katkı sağlayacağına inandığını anlatan Atlı, şunları kaydetti:

        "Dünyanın her yerinden buraya o trenin güzel coğrafyadan geçişini izlemek için bir sürü insan gelecek. Bu proje ile buradaki karın kalitesini, kristal, toz karı gidip görelim diyecekler. Bir de hayatımda bir defa trene bindim, böyle görkemli bir şey görmedim. Böyle görkemli bir şeyin üzerinden atlamak aklımın ucundan geçmezdi. 7-8 yıl önce kurt düştü aklımıza ve yaptık. Özellikle Kars, Türkiye'de kayak merkezleri olarak bütçeye uygun bir yer. Bu yüzden çok turist çekecek, sırf o trene bir durak binmek için gelen insanlar olacak diye düşünüyorum."

        Atlı, snowboard sporunda farklı kategorilerde Türkiye şampiyonlukları elde ettiğini aktararak, "Ayrıca kablolu Whirly Board yapıyorum ve 2022'de Türkiye şampiyonu oldum. Tekne arkası wakeboard yapıyorum, o da akrobatik hareketler kapsıyor. Onda da 2022'de Türkiye şampiyonu oldum. Birçok sakatlık da geçirdim ama en çok snowboard yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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