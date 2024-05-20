Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda yapılan aramada, silaj makinesine ve bir evdeki sandığa gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 9 şarjör, 173 tabanca fişeği ve 68 av fişeği ele geçirildi.

Çalışma neticesinde kent merkezi, Akyaka ve Selim ilçesinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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