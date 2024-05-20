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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Kars'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:57 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:57
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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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        Kars'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma neticesinde kent merkezi, Akyaka ve Selim ilçesinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda yapılan aramada, silaj makinesine ve bir evdeki sandığa gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 9 şarjör, 173 tabanca fişeği ve 68 av fişeği ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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