Kars'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Emin Kocaman'ın kullandığı 34 LA 2654 plakalı otomobil, ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Hamamlı köyü kavşağında Burak Yılmaz yönetimindeki 06 CIE 199 otomobille çarpıştı.
Sürücüler ile araçlarda bulunan Necla Kocaman ve Ekrem Özdemir yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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