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        Kars'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:23 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:23
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        Kars'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Emin Kocaman'ın kullandığı 34 LA 2654 plakalı otomobil, ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Hamamlı köyü kavşağında Burak Yılmaz yönetimindeki 06 CIE 199 otomobille çarpıştı.

        Sürücüler ile araçlarda bulunan Necla Kocaman ve Ekrem Özdemir yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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