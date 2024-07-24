DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın annesinin cenazesi toprağa verildi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan, son yolculuğuna uğurlandı.

Memleketi Kars'ta bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden 69 yaşındaki İpek Bakırhan için Paşaçayır Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Bakırhan'ın cenazesi, Paşaçayır Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Annesini kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Bakırhan'ın ailesi ve yakınları ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, çevre illerin bazı belediye başkanları ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.