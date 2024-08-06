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        Kars'ta 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:47 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:47
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        Kars'ta 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda yaptıkları denetimlerde, 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısını yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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