Kars'ta 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda yaptıkları denetimlerde, 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısını yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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