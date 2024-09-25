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        Sarıkamış'ta araç camları ve bitkiler kırağı tuttu

        Havaların soğuduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde araç camları ve bitkiler kırağı tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:39
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        Sarıkamış'ta araç camları ve bitkiler kırağı tuttu
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        Havaların soğuduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde araç camları ve bitkiler kırağı tuttu.

        İlçede aralıklarla etkili olan sağanak sonrası, hava sıcaklığı gece 3 dereceye düştü.

        Sabah araç camları, bitkiler ve örümcek ağları kırağıyla kaplandı.

        Kırağı tutan bitkiler, güzel görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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