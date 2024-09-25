Sarıkamış'ta araç camları ve bitkiler kırağı tuttu
Havaların soğuduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde araç camları ve bitkiler kırağı tuttu.
Havaların soğuduğu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde araç camları ve bitkiler kırağı tuttu.
İlçede aralıklarla etkili olan sağanak sonrası, hava sıcaklığı gece 3 dereceye düştü.
Sabah araç camları, bitkiler ve örümcek ağları kırağıyla kaplandı.
Kırağı tutan bitkiler, güzel görüntü oluşturdu.
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