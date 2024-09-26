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        Kars'ta ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli yakalandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde görüntü ve ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:42 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:42
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        Kars'ta ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli yakalandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde görüntü ve ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, düzenek hazırlayan T.B'yi (46) sınav merkezi dışında, sınava giren A.Ş'yi (35) ise kopya düzeneğiyle suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin üst aramasında kamera, kulaklık, mikrofon, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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