Kars'ta asırlık "koç katım" geleneği renkli görüntülerle yaşatılıyor

Kars'ta çeşitli renklerle boyanan koçların, boyun ve boynuzlarına takılan bereket sembolü yiyeceklerden elma, nar ve şekerlemelerle sürüye katılmaları geleneği asırlardır yaşatılıyor.

Merkeze bağlı Subatan köyünde besicilik yapan vatandaşlar, asırlardır yaşatılan "koç katım" geleneğini bu yıl da yaylada gerçekleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Koyunların yavrulama zamanlarının denetim altına alınması amacıyla mayıs ayında sürülerden ayrılan koçlar, boyanıp boyunlarına bereket sembolü bazı meyveler takılarak sonbaharda sürüye dahil edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın gazetecilere, kentteki koç katım etkinliklerinin çiftçilerin bayramı olduğunu belirterek, "Tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan illerden bir tanesiyiz. Yaklaşık 1 milyon 200 bin hayvan varlığına sahibiz. Koç katımı, baharın ilk aylarında kuzu doğumları aynı anda gerçekleşsin diye çiftçilerimiz sonbaharda sürülerin içerisine 20-30 koç katımı gerçekleştiriyor. Çiftçilerimiz bu töreni bir bayram havasına çevirerek koçlarını süsleyip sürülere katıyor. Böylece köyde hem bir şenlik havası hem de verimli bir üretim modeli şekillenmiş oluyor." dedi.