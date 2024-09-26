Kars'ta asırlık "koç katım" geleneği renkli görüntülerle yaşatılıyor
Kars'ta çeşitli renklerle boyanan koçların, boyun ve boynuzlarına takılan bereket sembolü yiyeceklerden elma, nar ve şekerlemelerle sürüye katılmaları geleneği asırlardır yaşatılıyor.
Kars'ta çeşitli renklerle boyanan koçların, boyun ve boynuzlarına takılan bereket sembolü yiyeceklerden elma, nar ve şekerlemelerle sürüye katılmaları geleneği asırlardır yaşatılıyor.
Merkeze bağlı Subatan köyünde besicilik yapan vatandaşlar, asırlardır yaşatılan "koç katım" geleneğini bu yıl da yaylada gerçekleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.
Koyunların yavrulama zamanlarının denetim altına alınması amacıyla mayıs ayında sürülerden ayrılan koçlar, boyanıp boyunlarına bereket sembolü bazı meyveler takılarak sonbaharda sürüye dahil edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın gazetecilere, kentteki koç katım etkinliklerinin çiftçilerin bayramı olduğunu belirterek, "Tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan illerden bir tanesiyiz. Yaklaşık 1 milyon 200 bin hayvan varlığına sahibiz. Koç katımı, baharın ilk aylarında kuzu doğumları aynı anda gerçekleşsin diye çiftçilerimiz sonbaharda sürülerin içerisine 20-30 koç katımı gerçekleştiriyor. Çiftçilerimiz bu töreni bir bayram havasına çevirerek koçlarını süsleyip sürülere katıyor. Böylece köyde hem bir şenlik havası hem de verimli bir üretim modeli şekillenmiş oluyor." dedi.
Besicilerden Bayramali Alp ise 17 koçu 800 başlık sürüye kattıklarını anlatarak, "Önceden koçlarımızı boyardık, sürüye katardık, yemek verilirdi, köylü, eş, dost, arkadaş katılırdı. Geleneğimizi yeniden gerçekleştirdik. Bu geleneğimizi sürdürmeye kararlıyız." diye konuştu.
Besici Yakup Öztürk de 2020 yılında "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ile 100 koyun desteği alarak hayvancılığa başladığını ve 450 koyunluk bir sürüye sahip olduğunu ifade ederek, bugün de koçları katarak adeta bir bayram yaşadıklarını dile getirdi.
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