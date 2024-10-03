Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:14 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kars, Erzurum ve Ardahan sınırlarındaki Allahuekber Dağları'nın tepeleri beyaza büründü.

        Sarıkamış ilçesinde de Soğanlı Dağları karla kaplandı.

        Öte yandan soğuk hava nedeniyle araçların camları buzla kaplandı, Keklik Vadisi'nde bitkilere kırağı düştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        DİSK-AR: Türkiye emeklilere en az harcama yapan ülkelerden biri
        DİSK-AR: Türkiye emeklilere en az harcama yapan ülkelerden biri
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!

        Benzer Haberler

        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bozayılar indi
        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bozayılar indi
        Sarıkamış'ın yeni hayvan pazarı hizmete girdi
        Sarıkamış'ın yeni hayvan pazarı hizmete girdi
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Kars'ta kaçak kazı yapan 2'si kadın 9 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kars'ta kaçak kazı yapan 2'si kadın 9 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı
        Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı
        Sarıkamış Şehitleri Allahuekber Dağıları'nda anıldı
        Sarıkamış Şehitleri Allahuekber Dağıları'nda anıldı