Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kars, Erzurum ve Ardahan sınırlarındaki Allahuekber Dağları'nın tepeleri beyaza büründü.
Sarıkamış ilçesinde de Soğanlı Dağları karla kaplandı.
Öte yandan soğuk hava nedeniyle araçların camları buzla kaplandı, Keklik Vadisi'nde bitkilere kırağı düştü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.