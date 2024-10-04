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        Kafkas Üniversitesi'nde "10. Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu" başladı

        Kars'a "gazilik" ünvanı verilişinin 170. yıl dönümü dolayısıyla Kafkas Üniversitesi'nin (KAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "10. Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:55 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:55
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        Kafkas Üniversitesi'nde "10. Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu" başladı
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        Kars'a "gazilik" ünvanı verilişinin 170. yıl dönümü dolayısıyla Kafkas Üniversitesi'nin (KAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "10. Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu" başladı.

        Ahmet Arslan Kongre Merkezi Ebul Hasan Harakani Salonu'nda düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, 1855'te Türk tarihinde "gazi" ünvanı alan ilk şehrin Kars olduğunu söyledi.

        Kentin, Anadolu'ya ilk giriş yeri olduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:

        "İlk Türk camisi, ilk Türk çarşısı, ilk Türk mezarlığı ve ilk Türk kaya mescidi bu topraklarda. Çıldır Gölü, Gazi Kars çok güzel, özel bir şehir, Anadolu kapısı, Türkiye'nin yaylası. Sarıkamış 90 bin şehidin bastığı topraklardır. Bu şehir huzurun, güvenin şehri. Geçmişten aldığımız gücü geleceğe taşımak zorundasınız, zorundayız. Türkler adaleti sağlamak için gelmişler, bu dünyanın bize ihtiyacı var. Her tarafımızda kan, savaş, bizim güçlü olmamız lazım. Sempozyum, tarih bilinci oluşturulması için çok önemli, emek veren herkese teşekkür ederim."

        Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu da sempozyumun hayırlı olması temennisinde bulunarak, farklı ülke ve şehirlerden gelenlere teşekkür etti.

        Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Kop ise altın, gümüş ve bakırdan yapılan Kars'ın "gazilik" madalyalarının ilk kez kentte sergilendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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