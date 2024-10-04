Kafkas Üniversitesi'nde "10. Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu" başladı

Kars'a "gazilik" ünvanı verilişinin 170. yıl dönümü dolayısıyla Kafkas Üniversitesi'nin (KAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "10. Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu" başladı.

Ahmet Arslan Kongre Merkezi Ebul Hasan Harakani Salonu'nda düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, 1855'te Türk tarihinde "gazi" ünvanı alan ilk şehrin Kars olduğunu söyledi.

Kentin, Anadolu'ya ilk giriş yeri olduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"İlk Türk camisi, ilk Türk çarşısı, ilk Türk mezarlığı ve ilk Türk kaya mescidi bu topraklarda. Çıldır Gölü, Gazi Kars çok güzel, özel bir şehir, Anadolu kapısı, Türkiye'nin yaylası. Sarıkamış 90 bin şehidin bastığı topraklardır. Bu şehir huzurun, güvenin şehri. Geçmişten aldığımız gücü geleceğe taşımak zorundasınız, zorundayız. Türkler adaleti sağlamak için gelmişler, bu dünyanın bize ihtiyacı var. Her tarafımızda kan, savaş, bizim güçlü olmamız lazım. Sempozyum, tarih bilinci oluşturulması için çok önemli, emek veren herkese teşekkür ederim."