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        Sarıkamış'ta tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

        Sarıkamış'ta tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:51
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        Sarıkamış'ta tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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        Sarıkamış'ta tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Veysi Algan idaresindeki 41 ALS 911 plakalı tır ile Fevzi Yılmaz'ın kullandığı 06 CSD 129 plakalı otomobil, Hançerli düzü mevkisinde çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle otomobil takla atıp şarampole düştü.

        Otomobil sürücüsü Yılmaz, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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