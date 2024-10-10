Sarıkamış'ta tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Sarıkamış'ta tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Sarıkamış'ta tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Veysi Algan idaresindeki 41 ALS 911 plakalı tır ile Fevzi Yılmaz'ın kullandığı 06 CSD 129 plakalı otomobil, Hançerli düzü mevkisinde çarpıştı.
Kazanın etkisiyle otomobil takla atıp şarampole düştü.
Otomobil sürücüsü Yılmaz, kazadan yara almadan kurtuldu.
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