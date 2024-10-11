Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'taki Karakurt HES Barajı'nda domuz sürüsü görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda domuz sürüsü balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:23 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'taki Karakurt HES Barajı'nda domuz sürüsü görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda domuz sürüsü balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Devlet Su İşlerinin (DSİ) Sarıkamış'ta inşa ettiği Karakurt HES Barajı'nda 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başladı.

        Su seviyesinin yükselmesiyle birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan barajda balıkçılar domuz sürüsüyle karşılaştı.

        Barajda suyun karşı tarafına geçmeye çalışan domuz sürüsü balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İstanbul’a yağmur geliyor
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Kağızman Kaymakamı Daştan, esnafı ziyaret etti
        Kağızman Kaymakamı Daştan, esnafı ziyaret etti
        Kars'ta "Bilim Şenliği" başladı
        Kars'ta "Bilim Şenliği" başladı
        Sarıkamış'ta tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara alm...
        Sarıkamış'ta tırla çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara alm...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda güvenliğine ilişkin denetimleri açıklad...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda güvenliğine ilişkin denetimleri açıklad...
        Kars'ta 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kars'ta 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        "Gravyer peyniri"nin coğrafi işaret alması Karslıları sevindirdi
        "Gravyer peyniri"nin coğrafi işaret alması Karslıları sevindirdi