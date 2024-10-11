Kars'taki Karakurt HES Barajı'nda domuz sürüsü görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda domuz sürüsü balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda domuz sürüsü balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Devlet Su İşlerinin (DSİ) Sarıkamış'ta inşa ettiği Karakurt HES Barajı'nda 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başladı.
Su seviyesinin yükselmesiyle birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan barajda balıkçılar domuz sürüsüyle karşılaştı.
Barajda suyun karşı tarafına geçmeye çalışan domuz sürüsü balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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