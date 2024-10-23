Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        İstinaf mahkemesi, Kars Aile Mahkemesinin "topuk kanı"yla ilgili kararının kaldırılmasına hükmetti

        Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, Kars Aile Mahkemesinin topuk kanıyla ilgili kararının kaldırılmasını kararlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 18:33 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstinaf mahkemesi, Kars Aile Mahkemesinin "topuk kanı"yla ilgili kararının kaldırılmasına hükmetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, Kars Aile Mahkemesinin topuk kanıyla ilgili kararının kaldırılmasını kararlaştırdı.

        Kars'ta bir çift, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında bebeklerinden topuk kanı numunesi alınmasını reddetti. Bunun üzerine Kars İl Sağlık Müdürlüğü, "koruyucu ve destekleyici tedbir" talebiyle mahkemeye başvurdu.

        Kars Aile Mahkemesi ise müdürlüğün başvurusunu reddetti. İl Sağlık Müdürlüğü de bu kararı, istinaf mahkemesine taşıdı.

        Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi 11 Ekim'de, Kars Aile Mahkemesinin 20 Ağustos 2024 tarihli kararının kaldırılmasına ve dosyanın mahkemeye geri gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

        5. Hukuk Dairesi kararında İl Sağlık Müdürlüğünün dilekçesiyle ilgili şu bilgiler yer aldı:

        "Kars İl Sağlık Müdürlüğü vekili, istinaf dilekçesinde özetle; yerel mahkeme tarafından verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu, Yenidoğan Tarama Programının toplum sağlığını korumaya yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinden biri olduğunu, bu programla çocukların üstün yararı gözetilerek olabilecek en iyi sağlık düzeyine erişmelerinin amaçlandığını, bu süreçte yaşanabilecek her türlü gecikme nedeniyle bebekler için altın değerinde olan erken teşhis ve tedavi imkanının geri dönüşü olmayacak şekilde kaybedildiğini ve bu bebeklerin hayatın geri kalanında sağlık bir birey olma şanslarını yitirebildiklerini, yerel mahkemenin 'çocuğun sağlığı üzerinde yapacağı olumlu sonuçların ve olası bir teşhis ve tedavinin tıp otoritelerince tartışmalı olduğu' tespitlerinin son derece hatalı olduğunu, kararda yine alternatif tıp uzmanına ait olduğu iddia edilen, kanıt değeri bulunmayan bir görüşün gerekçeye esas olarak kullanıldığının görüldüğünü belirterek hükmün kaldırılmasını istemiştir."

        Hukuk Dairesinin kararında, yerel mahkemece duruşma yapılmaksızın evrak üzerindeki inceleme ile karar verildiği belirtilerek, "Taraf teşkili sağlanmaksızın, çocuğun yasal temsilcisinin ve ilgili kurumların hukuki dinlenilme hakkı ihlal edilerek, soyut ve denetime elverişli olmaktan uzak gerekçelerle dosya üzerinden inceleme yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        NATO Genel Sekreteri'nden TUSAŞ açıklaması
        NATO Genel Sekreteri'nden TUSAŞ açıklaması
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Kars'ta otomobilinin tavanında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Kars'ta otomobilinin tavanında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Kars'ta tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
        Kars'ta tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
        Kars'ta iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 6 öğretmen yaralandı
        Kars'ta iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 6 öğretmen yaralandı
        Kars'ta "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'ı ziyaretinin 100. Yılı ve Anad...
        Kars'ta "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'ı ziyaretinin 100. Yılı ve Anad...
        Kars'ta hayırseverin desteğiyle köy okulunda "Akıl ve zeka oyunları sınıfı"...
        Kars'ta hayırseverin desteğiyle köy okulunda "Akıl ve zeka oyunları sınıfı"...
        Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu
        Kars'ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu