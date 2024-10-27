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        Kars'ta şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:45
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        Kars'ta şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Çatak köyü mevkisinde, M.A. yönetimindeki 25 EZ 886 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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