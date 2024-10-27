Kars'ta şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Çatak köyü mevkisinde, M.A. yönetimindeki 25 EZ 886 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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