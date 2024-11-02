MHP'li Yurdakul Kars'ta "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"nda konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Devir, ayrışma, kamplaşma, kutuplaşma devri değildir. Zira emperyalizmin bölgedeki son taşeronu İsrail'in bölgedeki faaliyetleri, Türkiye'nin güvenliğini ve bölgesel çıkarlarını tehdit etmektedir." dedi.

Yurdakul, Aynalı Köşk Sergi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"nda yaptığı konuşmada, dünya devleriyle ekonomide, savunma sanayisinde, yazılım ve teknolojide, enerji sahalarında geri kalmamak için güçlerini dikkatlice sarf etmek zorunda olduklarını söyledi.

Türk milletinin büyük yürüyüşünü engellemekle görevli dahili ve harici unsurları bildiklerini ifade eden Yurdakul, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir yılın değil, tarihin en müstesna çıkışlarından birini kaydedeceğiz. Cenk ise cenk, barış ise barış. Pek çok defa düşmanlarımızı aman dileyecek noktaya getirdik. Pek çok defa zamanın dolmasını ve sıranın bize gelmesini bekledik. İşte şimdi sıra bizde, havanın sisli ve puslu olduğu anlarda Türk milliyetçileri ve ülkücüler birçok oyunu bozmuş ve tarihin akışını değiştirmiştir. Bundan sonra da aynısı olacaktır. Dosta dost, düşmana düşman olmaktan geri durmayız. Çiçekle gelene gönlümüzü açar, elinde silah tutanı gördüğümüzde ise belimizdeki kuşağa gider elimiz. Bu bizim karakterimiz, barışa aşık bir millet olarak, hem bölgemize hem de dünyaya huzur getirmeye kararlıyız."

Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzattığı elin, bin yıllık kardeşlik hukukunu, bir arada yaşama azmini sürdürme arzusunu ortaya koyduğunu belirterek, "Çünkü bu yaklaşım nesilleri etkileyecek bir karardır. Ülkemizin zor bir dönemden, bölgenin ve dünyanın da ateş çemberinden geçtiği bir iklimde, kavganın ve siyasi mücadelenin kurallarının, milli çıkarlar doğrultusunda şekillenmesi elzemdir. Devlet aklı bunu gerektirmektedir. Bu adım, devletin büyüklüğünün bir göstergesi ve MHP'nin de kendine olan güveninin nişanesidir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye sürekli zayıf ve bitkin olsun diyorlar" Milliyetçi-ülkücü camianın lider Devlet Bahçeli'nin ne dediğini, ne yapmak istediğini anlayarak, her zamanki gibi arkasında dimdik durduğunu vurgulayan Yurdakul, şöyle devam etti: "Devir, ayrışma, kamplaşma, kutuplaşma devri değildir. Zira emperyalizmin bölgedeki son taşeronu İsrail'in bölgedeki faaliyetleri, Türkiye'nin güvenliğini ve bölgesel çıkarlarını tehdit etmektedir. Şimdi devlet aklı, direksiyondadır. Devlet aklı, ülkemizin olduğu yerde patinaj çekmesini durdurarak, ileriye atılma ve gelişme dönemine girdiğini ifade etmiştir. Ancak 1984'ten bu yana devam eden PKK terörünün nasıl bir yıkıma, nasıl bir sosyal ve ekonomik maliyete yol açtığını en iyi bilenlerdeniz.

Bu nedenle, liderimizin ifadesiyle 'Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah, arası, ortası, şurası, burası yoktur. Bölücü terörün kökü kazınmalı, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda bin yıllık kardeşlik pekişmelidir.' Şimdi yeni bir döneme giriyoruz, bu çerçevede, yine liderimizin ifadeleriyle, 'Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat, Yeni Türkiye' temelinde bagajları boşaltalım ve milli ülküleri hep birlikte yakalayalım. Tarih bize bu sorumluluğu yüklüyor ve bu fırsatı değerlendirmekle yükümlü kılıyor. Aksi halde bildiğiniz gibi sınırlarımızda gözleri var, topraklarımızda gözleri var, Türk milleti, gün yüzü görmesin istiyorlar, Türkiye sürekli zayıf ve bitkin olsun diyorlar."

- "Mesajın kimler tarafından verildiği belli değil mi?" İnsanları birbirinden kopartma projesinin bulunduğunu, bunun için de herkesi uyanık olmaya davet eden Yurdakul, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mız, BRICS toplantısında dış politikada bağımsızlığımızı ortaya koyarken ve Genel Başkan'ımızın yaptığı önemli açıklamanın hemen sonrasında bu odaklar düğmeye basıyor ve savunma sanayimizin kalbine, TUSAŞ'a bir saldırının düzenlenmesine sebep oluyorlar. Türkiye savunma sanayisini dışa bağımlılıktan kurtaracak en önemli hamlelerin yapıldığı TUSAŞ'ın, saldırı hedefi olarak seçilmesi de elbette bir mesaj niteliği taşımaktadır. Mesajın kimler tarafından verildiği belli değil mi? Diyorlar ki, 'Öcalan’ın gücü yetmez, sınırları aşamaz. Size terörü bitirme ve PKK’yı tasfiye etme fırsatı tanımayacağız.' ABD’li mihraklar ve Kandil ilişkisi, Suriye’den ülkemize sokulan teröristlerin düzenlediği TUSAŞ saldırısında ifşa olmuştur. TUSAŞ'a yapılan bu alçak saldırı diyor ki, 'Ne yaparsanız yapın PKK'ya silahları bıraktıramazsın.' Bunu yalnız Kandil mi diyor? Bana göre bu mesaj doğrudan Suriye’nin kuzey doğusundan geliyor, PKK/YPG organizasyonundan geliyor. ABD korumasındaki topraklardan geliyor."