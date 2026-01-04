Türkiye, Sarıkamış şehitlerini anmak için Allahuekber Dağları'nda bir araya geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yürüyüş için katılımcılar, toplanma alanında bir araya geldi.

Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" ve "Bu toprakta izin var" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

Kent merkeziyle Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi. Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Toplanma alanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile çok sayıda siyasetçi ve bürokratlar bir araya geliyor.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bu arada toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulunuyor.

Her yıl kısa kol tişörtü ile dev Türk bayrağı taşıyarak törenlere katılan Rizeli Ramzan Çepni, AA muhabirine, 16 yıldır Sarıkamış şehitlerini anma törenlerine katıldığını ve sağ oldukça bu görevi sürdüreceğini söyledi.

Çepni, "Dedelerimizin şehit olduğu yerdeyiz. Çok farklı duygulardayız. Şu an güneş var onlar tipi altında şehit oldular. Her zaman o duygularla geliyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Osman Köseoğlu da harekata 100 kişilik üniversite ekibiyle katıldıklarını belirterek, "İki dedesini burada şehit vermiş ve eski bir komando olarak yaklaşık 15 yıldır bu etkinliklere gelmekteyim. Burada şehit olanlar geri dönmeyi düşünmediler. Vatanımız için birlik berbaberliğimizi muhafaza ederek Büyük Türkiye için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.