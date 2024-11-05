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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistler sezona hazır hale getiriliyor

        Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, sezona hazırlık çalışmaları kapsamında pistler düzeltiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:46 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:52
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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde pistler sezona hazır hale getiriliyor
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, sezona hazırlık çalışmaları kapsamında pistler düzeltiliyor.

        Kristal karı ve sarıçam ormanları arasında uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği merkezde, kış öncesi hummalı bir çalışma sürüyor.

        Kars İl Özel İdaresine bağlı ekipler, dozer, greyder, silindir ve kamyonlarla pistler bölgesinde dolgu, tesviye yaparak kış öncesi pistleri kayak tutkunları için en iyi şekilde hazırlıyor.

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç, pistler bölgesinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

        Aslantatar, kayak merkezinde sezon hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Vali Ziya Polat'ın talimatları doğrultusunda pistler bölgesindeki çalışmaları incelediklerini anlatan Arslantatar, "Kayak sezonunda, gelecek yerli ve yabancı turistlerin güvenli kayak yapabilmeleri için pistlerimizde son derece güzel çalışmalar yapılıyor. İnşallah sezonumuz dolu dolu geçecek." dedi.

        Kılıç da imkanlar doğrultusunda kayak merkezine destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Belediye olarak, kaymakamımızla koordineli yapılan işlere katkı sunmaya çalışıyoruz. Amacımız, ilçemizi her alanda daha iyi yerlere taşımaktır." ifadelerini kullandı.

        Kayak ve Snowboard Eğiticiler Dernek Başkanı Bülent Yılmaz ile kayak eğitmenleri de yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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