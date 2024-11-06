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        Ayağını saran tümörden ameliyatla kurtulan Karslı hasta, yürüyeceği günü bekliyor

        Kars'ta yaşayan Fırat Aslan, sol ayağını saran ve yürümesine engel olan tümörden, Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:05
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        Ayağını saran tümörden ameliyatla kurtulan Karslı hasta, yürüyeceği günü bekliyor
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        Kars'ta yaşayan Fırat Aslan, sol ayağını saran ve yürümesine engel olan tümörden, Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla kurtuldu.

        İlçenin Sırbasan köyünde çiftçilik yapan 30 yaşındaki Aslan, sol ayağında çıkan yararlar nedeniyle 2009 yılında Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde ameliyat oldu.

        İlerleyen yıllarda nükseden hastalığı nedeniyle Erzurum ve İzmir'deki çeşitli hastanelere başvuran ve son olarak ayağındaki şişlik artan Aslan, bir süre önce Sarıkamış Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Natig Veli'ye başvurdu.

        Tetkiklerinde, biyopsi sonucu iyi huylu çıkan Aslan'ın ayağındaki tümör, Dr. Veli tarafından yapılan ameliyatla alındı.

        Tedavisi süren Aslan, ilerleyen süreçte yapılacak tedavi ve ek cerrahi işlemlerin ardından giyeceği ayakkabıyla yürüyeceği günü bekliyor.

        Veli, AA muhabirine, Aslan'ın ayağındaki şişliğin artması üzerine kendisine başvuran Aslan'ın sol ayağında yumuşak doku ve kemik tümörü olduğunu söyledi.

        Tümörün kötü huylu olabilme ihtimaline karşı yapılan biyopsiden iyi huylu sonuç çıktığını anlatan Veli, "Ameliyatta orta ayak dediğimiz bölgede yerleşen tümörü temizleyip yerine boşluğu doldurucu özel malzeme koyduk. Bu sürecin başlangıcı, yakın takiple inşallah hastamız ilerleyen zamanda kendi ayağıyla yürüyecek." dedi.

        Veli, hastanın takiplerini yapacaklarını ve sonrasında ek cerrahi işlem uygulanacağını aktardı.

        Hasta Aslan da başarılı geçen ameliyatın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

        Ankara'da ameliyatını yapan doktorun hastalığın nüksetme ihtimalini belirttiğini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

        "2009 yılında ameliyatın iyi geçmişti ama üreme yaptı. Çok hastane gezdim, İzmir'de, Erzurum'da muayene olduğumda ayağın kesilme ihtimalini bile söylediler. Ümidimi kesmiştim artık. Bundan 1 ay öncesine kadar ayakkabı giyemiyordum. Natig hocam 'önce Allah, sonra ben ayağını kurtaracağım' dedi. Ameliyat oldum, çok şükür ayağım iyi."

        Tedavilerin tamamlanmasıyla sol ayağıyla yürüyebilecek olmanın sevincini yaşayan Aslan, Dr. Veli'ye teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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