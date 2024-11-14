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        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kars'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 22:42 Güncelleme: 14.11.2024 - 22:57
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        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kars'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Hüseyin G. (27) idaresindeki 27 KL 475 plakalı otomobil, Kars-Digor kara yolu Ölçülü köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Uğur G. (25) ve Muhammed G. (26) yaralandı.

        Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan 3 kişi, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Muhammed G. burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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