Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 bin 600 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 21 bin 920 doldurulmuş makaron, 25 paket halinde 20 kilogram kıyılmış tütün, 150 paket gümrük kaçağı sigara, 49,5 litre sahte içki, 20 cep telefonu, 12 kulaklık, 5 akıllı saat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezi ve Sarıkamış ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışma başlatıldı.

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