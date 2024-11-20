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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kars'ta konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhur İttifakı tam bir mutabakat içerisinde terörle mücadeleyi sürdürmeye, ülke gündeminden bölücü terör örgütü sorununu söküp atmaya kararlıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:47
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kars'ta konuştu:
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhur İttifakı tam bir mutabakat içerisinde terörle mücadeleyi sürdürmeye, ülke gündeminden bölücü terör örgütü sorununu söküp atmaya kararlıdır." dedi.

        Aynalı Köşk Sergi ve Tiyatro Salonunda, Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin, Siirt, Şırnak ve Hakkari'den partililerin katılımıyla "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, yaptığı konuşmada, toplantıda yerel seçimden bugüne kadar geçen süreyi değerlendireceklerini söyledi.

        Parti olarak faaliyetlerinden bahseden Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak yurdumuzun en ücra köşesine ulaşabilen, milletimizin her ferdinin sorunlarına çare bulmayı hedefleyen bunun için yorulmadan çalışan ve üreten bir belediyecilik anlayışıyla mahalli idarelerdeki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Durmaz, MHP olarak belediyecilik anlayışını anlatmak, yerel yönetimdeki meseleleri istişare etmek ve ülkedeki güncel hadiseleri görüşeceklerini bildirerek, şunları dile getirdi:

        "Belediyelerimizin imkanlarını aziz milletimizin için kullanmayı kutsal bir görev biliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hizmette kalite ve sürekliliği önceleyen bir anlayışla tüm vatandaşlarımızı hizmetle buluşturuyoruz. Milletimizi hizmetten yoksun bırakan ayak oyunlarına hapsolmuş adaylık kavgasıyla milletin hakkını sömüren, belediye imkanlarını siyasi ikballeri uğruna peşkeş çeken zilletin belediyeleri gibi değiliz. Bizler günübirlik siyasi menfaatler peşinde olamayız bizim için milletimizin huzuru refahı ve güvenliği her şeyin önünde gelir."

        Küresel sistemde oluşan çatlakların, dünya genelinde artan krizlerin ve bölgede gelişen savaş atmosferinin Türkiye'yi ateş çemberi ortasında bıraktığını belirten Durmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Coğrafyamız her geçen gün şiddeti artan savaşlara mahkum olmaktadır. Bir yandan İsrail'in Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren kanlı saldırıları diğer yanda sınırlarımızda kurulmak istenen terör devleti, mavi vatandaki egemenlik haklarımıza yönelik saldırılar ve iç cephemizi dağıtmak için ortaya sürülen algı operasyonları düşünüldüğünde milli güvenliğimizin tehdit aldığında olduğu görülmektedir. Cumhur İttifakı tam bir mutabakat içerisinde terörle mücadeleyi sürdürmeye, ülke gündeminden bölücü terör örgütü sorununu söküp atmaya kararlıdır. Türk ve Türkiye yüzyılında aziz milletimizi hakkettiği refaha ve huzura kavuşturmanın yeni yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti ismini altın harflerle yazdırmanın zamanı geldi, vakit tamamdır söz konusu vatandır."

        Toplantı, açıklamanın ardından basına kapalı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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